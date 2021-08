Jagten på billig strøm ned gennem Europa: Hurtigt er lig med dyrt

På langfart i Europa med elbil er prisen på de hurtige opladninger en helt afgørende faktor for prisen på turen. Prisen på at lade op svinger ifølge bilistorganisationen FDM fra 2 kroner og 50 øre til typisk 6 kroner per kWh, men i nogle tilfælde kan det koste helt op til 9 kroner at lade en kWh.

»Det er dyrere at fremstille opladere, som lader hurtigt op, og derfor vil det være dyrere at lade sin bil op fra dem«, siger redaktør Karsten Lemche fra FDM’s blad, Motor.

Priserne på at oplade vil jævne sig ud, vurderer Bilbasens markedsanalytiker Jan Lang, ligesom roamingafgifterne på mobiltelefoni har gjort.