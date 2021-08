Udlejning af sommerhuse styrer mod rekord i år

Lukkede grænser og stop for tyske sommerhusgæster hele foråret på grund af corona truede med at smadre sæsonen 2021 for landets sommerhusudlejere.

Men når regnskabet for hele 2021 bliver gjort op, vil der ifølge Feriehusudlejernes Brancheforenings vurdering være sat rekord.

»Mange danskere har lejet sommerhus i år. Hver fjerde dansker har boet i lejet sommerhus i 2021, hvilket er en klar rekord. Så selv om vi ikke havde tyskere, og andre udlændinge ikke kunne leje sommerhus i Danmark i foråret, styrer vi mod et rekordår«, siger administrerende direktør Carlos Villaro Lassen fra Feriehusudlejernes Brancheforening.

Rekorden stammer fra 2019 med 20,7 millioner overnatninger i danske sommerhuse, men i år vil overnatningerne runde 21 millioner, tror Villaro Lassen. I årets første 7 måneder var der ifølge Danmarks Statistik 10,6 millioner overnatninger i danske sommerhuse mod 9,6 millioner i 2020.

»Vi ved allerede nu, at august er gået godt. Der har været rekordmange danskere i sommerhusene, og tyskerne er vendt tilbage. Og vi kan se på bookingerne for resten af året, at vi er på vej mod en rekord«, siger Carlos Villaro Lassen.

I juli overnattede 3 millioner danskere i sommerhusene, hvilket ifølge Danmarks Statistik er 3 procent flere end i juli sidste år og ny rekord. Rejserestriktionerne for danskere, som vil rejse udenlands, blev lempet i de sene forårsmåneder og yderligere lempet 26. juni, hvilket har haft en effekt på rejsemønsteret.

»Vi kunne se, at da der blev åbnet for eksempelvis Grækenland, var der nogle, som afbestilte deres lejede sommerhus, men alligevel var der rekordmange danskere i sommerhusene«, siger Carlos Villaro Lassen.

Jubel hos ny platform

Den nye platform Landfolk.com er i år begyndt at leje sommerhuse ud. Den går efter at udleje unikke sommerhuse, hvis ejere egentlig ikke havde tænkt sig at leje ud, men gerne vil, hvis det er til lejere, som sætter pris på sommerhusets særlige kvaliteter.

»Vi er glædeligt overrasket over, at det er lykkedes at leje så meget ud. Vi har haft stort set udsolgt i juli og leder efter flere håndplukkede sommerhuse«, siger medejer Camilla Swartz fra Landfolk, der har 150 særlige sommerhuse til udlejning.

Det er især børnefamilier fra byerne, som har benyttet Landfolk.

»De har søgt de sommerhuse, som vi formidler, i stedet for at booke et feriehus i Italien. De efterspørger kvalitet og har også gerne villet have et særligt sommerhus, hvor der er krydderier på hylden og legetøj på børneværelset, så man ikke skal slæbe alt med selv. Der er tale om nogle, som ikke tidligere lejede sommerhus«, siger Camilla Swartz, der har noteret sig en fortsat interesse for at leje sommerhuse, i øjeblikket specielt hos par.

Danmarks Statistik offentliggør 22. september nye tal for sommerhusudlejning.