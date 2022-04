På cykeludflugt i svenske Halland: Fyld maven med lokal gastronomi

Vejen snor sig mellem marker, bløde bakker og røde træhuse i et landskab så svensk, som er det taget ud af en turistbrochure. At sensommervejret er perfekt med sol og næsten ingen vind, gør bare billedet endnu bedre, og vi glæder os til at nyde det, der venter på den lille café Kullängs Påtår, som er næste stop på vores ’smakäventyr’ – en turistaktivitet, der er blevet en stor succes i byen Falkenberg, som erklærer sig som Sveriges maddestination nummer ét.