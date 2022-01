Glem Sunny Beach: Her er ti ting, du skal opleve på den bulgarske sortehavskyst

Sjældent har så lidt skygget for så meget: Fem kilometer Sunny Beach er blevet synonym med hele den 378 kilometer lange bulgarske sortehavskyst. Ganske uretfærdigt, for kysten er meget andet og mere end et overbebygget hotelområde med et hidsigt natteliv. Her er smukke byer, kultur, sjove oplevelser og romantiske strande.