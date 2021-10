Vanlife i minisize: 23-årige Astrid har forvandlet en Berlingo til et rullende hotelværelse

Egentlig ville Astrid Bøgeholt Vendelbo gerne have haft en rigtig camper. Den slags med et lille køkken, måske et køleskab og en stor seng, der kan slås ud. Og med plads til at have alt det med, som du har brug for, når du ruller ud på vejen med et kassevogns-lignende feriehjem på fire hjul.

Men som 23-årig pædagogstuderende er det næppe lige en camper, du investerer i. Heller ikke, hvis det måske efterfølgende viser sig, at en stor camper måske alligevel ikke var det, du var ude efter.