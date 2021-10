Tager du tidligt hjemmefra, kan du nÃ¥ en vandretur i Sverige inden mÃ¸rkets frembrud

Fakta

Bohusleden

VandrerutenBohusleden strækker sig over 350 kilometer i det vestlige Sverige. Den er inddelt i 27 etaper på 5-19 kilometer hver. Politiken gik etape 6 fra Angereds Kyrka og sluttede ved Pevon Ecotourism.

Her kan du købe en ’vandringspakke’, der består af en overnatning i telt (soveposer, varmedunke og håndklæder er inkl.), burger over bål (både vegetar og kød er muligt) og morgenmad. Der er mulighed for at booke sauna. Det eneste, du selv skal medbringe, er gode sko og praktisk tøj. Der er bad i hovedhuset en kort gåtur fra teltene. Pris for pakken: 1.500 kr. per voksen.





