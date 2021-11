For 65 år siden indvarslede en lille annonce i Politiken charterturismen med grisefester og sangria

Sådan lød overskriften i den annonce, som cand.polit. Simon Spies for første gang indrykkede i en avis, blandt andet Politiken, 11. november 1956. Et lille undseelig avertissement på side 9 under en reklame for en flonelspyjamas og en kittelkjole fra Simon Olesens Eft. A/S på Landemærket og til højre for en Lise Nørgaard-artikel om billedhuggeren Osvald Kavsman, der havde været blind i 13 år, men som »først blev menneske, da han mistede synet«, som det lokkende hed i underrubrikken.

Fri adgang for 0 kr. Læs med, mens du skal beslutte dig for hvor dit kryds skal sættes til kommunalvalget, og politikerne træffer afgørende beslutninger for klimaet til COP26. Få fri adgang nu Abonnementet stopper automatisk, og der er ingen binding.

Allerede abonnent? Log ind her