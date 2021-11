Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel i ferien, mens det ikke er så populært at flyve på ferie længere.

Næsten 7 ud af 10 danskere har ifølge en ny Megafon-måling fra november, foretaget for Politiken og TV 2 Nyhederne, svaret, at de har taget bilen på ferie i år eller planlægger at gøre det i fremtidige ferier inden for det nærmeste godt halve år. Blot 45 procent har taget fly eller planlægger at gøre det.