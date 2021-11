Fra ønskebrønden til flyvemaskinen: Testflyvning med 100 procent biobrændstof er på vej

Inden udgangen af næste år vil det Dubai-baserede flyselskab Emirates sende en Boeing 777–300ER-maskine på vingerne udelukkende med biobrændstof på tanken.

Det sker i et samarbejde med flymotorfabrikanten GE Aviation, og motivationen bag testflyvningen er, at Emirates vil være med til at nedbringe luftfartens udslip af CO 2 , fortæller en talsperson fra Emirates i Dubai.