Anne Cathrine skulle have rejst i Australien, men »corona pressede mig til at tænke ud af boksen«

Anne Cathrine Thygesen, 18 år, Hareskovby.

Skulle have været: I Australien for at arbejde og rejse rundt

Endte med: Frivilligt arbejde i Tyskland og Rumænien

»I 2017 rejste jeg med min familie rundt i Australien i en autocamper i to måneder. Siden dengang har jeg tænkt, at jeg ville bruge mit sabbatår efter gymnasiet på at tage til Australien. Det er på mange måder et sted, der ligner Danmark, med de samme kulturelle normer, men folk lever meget mere afslappet, og jeg tænkte, det kunne være fantastisk at bo og arbejde på østkysten og surfe, når jeg havde fået fri. Det virkede optimalt for mig. Som en drøm, der kunne gå i opfyldelse.