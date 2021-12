Mangel på eksperter forsinker store togprojekter

Manglen på nogle få eksperter – validatorer – betyder, at flere store togprojekter er ramt af forsinkelser, skriver Jyllands-Posten.

Validatorer er eksperter, der skal sikre, at planlagte ændringer i jernbanen lever op til gældende regler, før de bliver udført. Ifølge Jyllands-Posten har manglen på validatorer været i skyld i, at 10 jernbaneprojekter i Danmark enten er forsinket eller helt aflyst. Der mangler ikke penge til projekterne. Der mangler til gengæld mellem 5 og 15 validatorer.

Togekspert i ingeniørforeningen IDA, Kristian Madsen, mener, at Banedanmark ikke har handlet med rettidig omhu.

»Hvis man, da man besluttede at udskifte signalerne i 2009, havde tænkt på validatorer, kunne man have hevet nogle ekstra folk ind. Så havde man kunnet løse det her. Det virker fuldstændig vanvittigt, at ca. 15 personer kan være årsag til alt det her. Men det er de, må man konstatere«, siger han til Jyllands-Posten.

Nogle af de togruter, som er ramt, er Nordvestbanen og Svendborgbanen. Manglen på validatorer er også tydelig ved blandt andet Aalborg, Langå og Fredericia.

Kritik fra Statsrevisorerne

Problemerne kan være forskellige – lige fra udrulningen af nye togsignaler til elektrificering af tog. Også udskiftet grus imellem togskinnerne kræver en validators kontrol.

Problemet med manglen på validatorer medførte kritik fra Statsrevisorerne i november. Her gav de Banedanmark kritik for håndteringen af problemet. Kritik ’under middel’, som der var tale om, er dog kritik i den milde ende, når det gælder Statsrevisorernes måde at udtrykke sig på.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) erkender over for Jyllands-Posten, at kritikken fra Statsrevisorerne er berettiget. Han mener, at problemet stammer tilbage fra, da den socialdemokratiske regering i 2001 udliciterede rådgivningsafdelingen i Banedanmark. Det er den afdeling, hvor validatorerne sad.

Det er også det problem, som Kristian Madsen peger på. Ifølge ham burde validatorerne stadig blive uddannet internt i Banedanmark. Alternativt skulle Banedanmark have sikret sig, at de private rådgivningsfirmaer uddannede flere, mener han.

Banedanmark mener, at udfordringerne vil være størst frem til anden halvdel af 2022.

»Banedanmarks seneste prognose fra februar 2021 viser, at der i løbet af andet halvår 2022 vil være tilstrækkelig med kapacitet til at håndtere det planlagte behov for validering«, siger områdechef i Banedanmark Kristian Fevejle Andersen i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

