Togene holder stille ved Storebælt på grund af signalfejl

Der kører lørdag formiddag ingen tog over Storebælt. DSB oplyser til Ritzau, at det skyldes en signalfejl på Korsør Station. Banedanmark er på vej for at udbedre fejlen.

DSB oplyser, at den såkaldte rejsegaranti træder i kraft i tilfælde af mere end 30 minutters forsinkelse på grund af driftsforstyrrelsen. Garantien giver mulighed for kompensation af udgifter til alternativ transport. Det vil også være muligt at få refunderet udgift til pladsbillet og en eventuelt fordyring af rejsen.

Hvor længe togene holder stille, er endnu ikke oplyst.

Opdateres ...

ritzau