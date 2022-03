Fotoserie: På indonesisk ø ofrer de lokale kyllinger og grøntsager til vulkanen

Tusindvis af folk fra den hinduistiske tenggerstamme valfarter en gang om året under den såkaldte Yadnya Kasada Festival til vulkanen Mount Bromo på den østlige del af øen Java i Indonesien. Her smider de offergaver i form af grøntsager, fjerkræ og andet af værdi ned i krateret for at sige tak til vulkanen, som de mener giver liv, både i form af frugtbar jord og som en turistattraktion. På indersiden af krateret stiller landsbyboerne sig op for at fange offergaverne med net på lange stænger.