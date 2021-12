»Idioti«: Svenske indrejseregler truer med at ødelægge ferien for dansk familie

Det har været ærgerligt nok at være lagt ned af corona i julen for Lotte Rosenkrants og resten af familien i Helsinge i Nordsjælland. Men nu truer sygdommen også med at obstruere familiens kommende skiferie i begyndelsen af januar. Og det endda selv om de alle er raske efter sygdom.

For lige nu skal danskere ved indrejse til Sverige fremvise en negativ test, der er højst 48 timer gammel. En regel, der alene i går betød, at lidt over 600 personer blev afvist ved de svenske grænseovergange ved Øresundsbroen, Helsingborg og Ystad.