Populære rejselandes indrejseregler ændrer sig hele tiden: Her er, hvad du skal vide, hvis du skal af sted i den nærmeste fremtid

FAKTA

Sådan er du stillet

Forhindrer ændrede indrejseregler dig i at kunne komme ind i et land og gennemføre din planlagte ferie, skal du kontakte dit rejsebureau (hvis der er tale om en pakkerejse) eller dit hotel, flyselskab m.v.

Ifølge pakkerejseloven er et rejsebureau forpligtet til at refundere dig rejsens pris, men vil de ikke det, kan du bruge din afbestillingsforsikring, hvis du har en sådan, til at få udgiften dækket. Rejsebureauerne vil ofte også hjælpe med at ombooke til f.eks. en anden destination eller et nyt tidspunkt.

Har du booket et hotel i udlandet, og er landet ikke lukket helt, er hotellet ikke forpligtet til at refundere din udgift (her kan en rejseforsikring hjælpe). Lukker et land