Du kan nøjes med en bydel i Paris: Montmartre har det hele

Bliv her i den gamle bjerglandsby et par dage. Gå rundt i de stejle, krogede gader. Besøg en vovet kabaret og en nostalgisk arbejderrestaurant. Se, hvor van Gogh, Picasso og Braque hentede deres inspiration. Og tag en afstikker til Little Africa ved Chateau Rouge.