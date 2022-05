Sandet har opslugt hele landsbyer. Hus for hus

Det er en af Laaziz’ foretrukne beskæftigelser at vise rundt i oasen, hvor han er født og vokset op. Mens han behændigt manøvrerer omkring mellem jordlodderne, fortæller han om stedets hemmeligheder, om palmelundene og om de planter og afgrøder, der ligger skjult bag dem, og om, hvordan man skelner et kvindeligt palmetræ fra et mandligt.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her