Selv med åbne grænser skuffer turismen i Vietnam

Efter to år med covid-19 er turisterne begyndt at vende tilbage til Sydøstasien. Hidtil har genåbningen dog skuffet i Vietnam, hvor man nu i bagklogskabens lys diskuterer, om man var for overforsigtig i forsøget på at genstarte turismen. Men krigen i Ukraine og Kinas stramme coronapolitik er de reelle udfordringer, siger ekspert.