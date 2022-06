Når man er vant til at motionere på de flade danske landeveje, er den stejle, smukke og spektakulære opstigning til Stelviopasset i 2.758 meters højde en ordentlig mundfuld. Det er så hårdt, at man flere gange undervejs forsøger at klikke cyklen ned i det laveste gear og erfarer, at der er man allerede. Så man man rejse sig op fra sadlen fra tid til anden for at klare udfordringen.