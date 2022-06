1.000 SAS-piloter vil strejke: »Et yderst kritisk tidspunkt at strejke på og enormt dårlig timing«

SAS kalder strejkevarsel for en chokerende mangel på forståelse for flyselskabets kritiske situation, mens Dansk Pilotforening mener, at man ikke har andet valg end at varsle konflikt i Danmark, Norge og Sverige.