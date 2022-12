Universitetet her er kåret til et af USA’s smukkeste. Men bag facaden gemmer et sværtet ry

Vores hotel, The Inn at Ole Miss, ligger på University of Mississippis campus på en lav bakketop umiddelbart over for The Grove, det største grønne område på campus. Det er sommerferie, og på hotellet, som i løbet af skoleåret er fyldt af forældre, forskere på kort visit eller folk, der kommer udefra for at se sportskampe, er der ikke videre travlt.