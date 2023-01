Gletsjeren smelter, trægrænsen rykker og granbillen hærger: Gå med og se det selv

Ved Leogang i Østrig findes Centraleuropas lavest beliggende gletsjer. Her er klimaforandringerne tydelige på gletsjeren og i alpelandskabet. Vi tog med på en guidet tur på bjerget for at se det hele ved selvsyn.