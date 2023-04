De fik frie hænder til deres kunst og smukke boliger stillet til rådighed. Til gengæld omsatte de socialisternes idealsamfund til mosaikker, glaskunst og gavlmalerier overalt i Østberlin

Blot ved at løfte hovedet finder blikket hvile. Over mylderet af biler og fodgængere på Alexanderplatz i Berlin kommer en særlig form for kunst til syne. Motiver fra tiden med tilstræbt socialisme præger stadig gadebilledet her i den østlige del af byen – det hedengangne DDR’s hovedstad.

Larmen og travlheden forneden danner en kontrast til de afbillede skikkelser foroven. Harmoniske og rolige træder de frem på mure og facader. Fulde af selvsikkerhed og fremtidstro hører de til i en højere verden. I idealernes verden.