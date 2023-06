5 oplevelser 5 minutter fra Den Spanske Trappe 

I år for 300 år siden blev første spadestik til det, der skulle blive Den Spanske Trappe, taget. Trappen forbinder Piazza di Spagna med kirken Trinita dei Monti, og bliver hvert forår i tiden omkring Roms fødselsdag, 21. april, fyldt med azalea. I år blev Rom 2.776 år.

På Den Spanske Plads foran trappen står Berninis berømte Fontana della Barcaccia (Bådfontænen), som ifølge historien symboliserer, at en båd landede her på pladsen under en voldsom oversvømmelse af Tiberen i slutningen af 1500-tallet.