Du kender Caminoen, du kender måske Camønoen, og nu kommer: Amarminoen

Fakta

Om området

Naturpark Amager er 10 gange større end Central Park i New York og over dobbelt så stor som Dyrehaven nord for København. Et naturområde på 3.500 hektar, som indeholder vild natur med over 450 plantearter, vidtstrakte vådområder med mange træk- og ynglefugle og en kyststrækning med enestående natur- og friluftoplever. Naturpark Amager har årligt omkring 1 million besøgende.