Langs Strandvejen ligger gamle fiskerlejer som perler på en snor

Strandvejen nord for København og til lige syd for Helsingør har fem unikke lokaliteter, de gamle fiskerlejer. Indtil for henved 60 år siden havde de stadig rodfæste i fiskeri og håndværk, men siden er erhvervene gledet ud, og fiskelejerne er blevet til beboelser for udflyttere. Fælles for dem er, at de har bevaret en pæn portion af deres charme og særkende.