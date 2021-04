Overnat i Hanstholms vartegn: Og få solnedgangen fra toppen helt for dig selv

Nationalpark Thys lyse klitlandskab breder sig så langt, øjet rækker, og de lange siv bliver rusket godt af vestenvinden. Lige frem er der kig til restauranten Hanstholm Madbar, der endnu venter på at kunne åbne dørene for gæster. Mod højre troner Vestas’ høje mastodonter på Hanstholms rå industrihavn. I det råkolde Vesterhav ligger surfere klar til at erobre bølgerne, mens lyserøde skyer svæver over dem.

Jeg står 23 meter over jorden på toppen af Hanstholm Fyr og nyder dagens sidste lyse timer, mens den saltmættede havvind får mit løse hår til at blafre. Det gamle fyr fra 1843 har sagt farvel til besøgende for i dag, men vi bor i lejlighedskomplekset, der ligger i forlængelse af fyret, og har derfor adgang til fyret uden for åbningstiderne.

Det giver muligheden for at falde i staver over solen, der langsomt bevæger sig ned bag Vesterhavets vildskab, inden himlen sortlægges helt.

Nogle timer forinden tjekker Preben Dahlgaard os ind i lejligheden ’Rasmus Henrik Kruse’, opkaldt efter billedkunstneren, der malede fyrkomplekset i 1845.