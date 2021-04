Her kan du komme helt ned i gear: Den sydfynske jungle rummer ro, forkælelse og en let maveknurren

Den lune forårssol bager ned gennem den tynde teltdug og kaster sollys på rensdyrtæppet på sengen. Jeg snor teltdugen op ved teltets indgang og lader en let brise sive ind.

Jeg er netop ankommet til Thorseng Nature Resort på Tåsinge, hvor en række hvide glampingtelte er slået op på et træværk et par meter over jorden. Det næste døgns tid handler det om at komme ned i gear.

Vi skal bruge, nyde og indsnuse naturen. Spise antiinflammatorisk, økologisk, sukkerfrit, glutenfrit og 100 procent plantebaseret. Intet indtag af alkohol. Vi skal have flydeterapi i et 34 grader varmt bassin, vinterbade i havet og svede i saunaen. En slags retreat, kalder ejer Rasmus Brems-Hulgaard sit koncept med wellnessglamping, hvor alt er inkluderet i pakken, så snart du træder ind på matriklen.