Danskere over 50 er mest rejselystne, mens de unge i højere grad bliver hjemme denne sommer

Sommerferien står for døren, og verden åbner sig mere og mere efter pandemien, men 75 procent af danskerne siger, at de bliver hjemme – dog ikke de ældre. Mens folk under 50 år har betænkeligheder ved at rejse udenlands, så har de, der er 50 og derover, mere mod på at tage især til Sydeuropa og de øvrige nordiske lande.

Det fremgår af en måling, som analysefirmaet Megafon har foretaget for Politiken i tidsrummet 4. til 7. juni i et bredt udsnit af befolkningen.

Mens både de helt unge og de 30- til 49-årige i stort tal bliver hjemme i Danmark og for manges vedkommende endda i hjemmet, er op til 30 procent af dem over 50 år parat til at genoptage deres gamle rejsemønstre. De har ikke lyst til at sidde og kukkelure i hjemmet og vil ikke alene tage på tur i Danmark, men også uden for landets grænser.