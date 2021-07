Ny klimapris kårer Danmarks mest klimavenlige hotel

Hvis du er på udkig efter et bæredygtigt hotel til sommerferien hjemme i Danmark, kunne Scandic Aarhus City være et godt bud. Hotellet har netop vundet Momondo Climate Award, som er blevet uddelt for første gang.

Prisen gives til det hotel, der har den laveste dokumenterede CO 2 -udledning per hotelgæst baseret på hotellernes egne data. Dataene omregnes af portalen Klimascore.com i samarbejde med den grønne tænketank Concito og DTU. Og i år var det hotellet i Aarhus, der viste sig at være mest klimavenligt.

»Hos Scandic Aarhus City er de især gode til at reducere madspildet, tilbyde plantebaserede menuer og benytte klimavenlige energikilder som f.eks. deres 240 solcellepaneler,