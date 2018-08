Berlins turistchef vil opdrage på storbyens turister Den tyske hovedstad bliver et stadig mere populært rejsemål, hvilket giver en enorm indtægt i den fattige storby. Men turistchefen slår alligevel bak: Turisterne skal opdrages til at feste mindre og nyde alle byens kvarterer.

Nogle forsøger at finde ud af, hvor Muren gik, mens de på engelsk med tyk amerikansk accent højlydt undrer sig over, om de nu egentlig er i Øst eller Vest. Andre går på museum for at få styr på en historie mere vild, blodig og storpolitisk, end nogen anden storby vist kan diske op med. Om natten prøver mange at glemme det hele ved at danse sig ind i ekstasen. De fleste nøjes dog bare med at slentre gennem gaderne. De danske af dem fryder sig jævnligt over, hvor billigt her dog er.