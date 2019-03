12 oplevelser i Istanbul:  Forårsstemning på tværs af kontinenterne 

FOR ABONNENTER

Sug solen til dig, mærk stemningen, og se livet udfolde sig i gaderne. Det er det, Istanbul kan. Være langsom i en by med over 15 millioner indbyggere; stille på trods af trafikkaos og larm. Altid med tid til en kop tyrkisk te midt i hektikken. Foråret er perfekt til at udforske de udendørs oaser, de lokale sværger til, og opdage alt det, der hersker under overfladen og væk fra de store turistattraktioner.