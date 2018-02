Tag turen gennem Lissabons gamle bydele med sporvogn 28 De gamle sporvogne knirker og knager sig stejlt ad snævre, snoede gader i Portugals hovedstad. Mest spændende er nummer 28. Den passerer tæt forbi flotte udsigtspunkter og seværdigheder og går via de ældste bydele, hvor man som turist kan slentre i timevis og nyde torve, huse, kirker og cafeer.

Sæt kurs mod den ene start- og slutstation for linje 28E ved pladsen Moniz. Start med at tabe pusten i det gamle mauriske kvarter Mouraria, og i Alfama på stejle smalle trappegader, forbi gamle huse, mange dækket af farvede små vægklinker. Husk at kigge op på blomstrende altaner med blafrende vasketøj og anden pynt. Og nyd den megen nutidige streetart i gyden Beco do Castello.