Byen, der aldrig sover, The Big Apple, Drømmenes by.

I New York City konfronterer skyskraberne dig med livets mange muligheder, og her bliver du mindet om, hvorfor og hvordan mødet mellem forskellige kulturer skaber de mest spændende byer. Her er det kun fantasien, der sætter en stopper for, hvad du kan. Nå ja, og så måske lige pengepungen.