Hotel tilbyder 'analoge' værelser: »Især mænd kan få et panikagtigt udtryk i øjnene ved tanken om at undvære CNN eller gå glip af Tour de France«

4 oplevelser på hotellet

1 Der er kreeret en værelsesdufttil de analoge værelser. Ord som metal, tryksværte, frisk luft og papir var inspiration, da en parfumeskaber udviklede aromaen til at stimulere lugtesansen.

2 På Hotel 25hours skriver man postkort til dem derhjemme. Ifølge stuepigen, der fylder stativerne med gratis postkort op, er kortene med teksterne »I really miss you«, »We are all mad here« og »This is a postcard from a human being« de mest populære.

3 Rooftopbaren er bydelens cool mødested inden natklub-ruten eller teater aftenen. Der er filmprojektører, hjemmelavet saft, flotte cocktails og superudsigt over Wiens skyline. Vil man møde de lokale, behøver man ikke forlade hotellet. Bare tag elevatoren op til øverste etage.

4 Både analoge og almindelige værelser har cirkustemai form af en illustration over sengen med gammeldags cirkus med skæggede damer, elefanter og savsmuld. På værelse 714 ligger et sæt skindbolde til at jonglere med. Det er bedre for motorikken end computerspil.

Vis mere