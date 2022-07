SAS-piloter stopper med at hente strandede turister hjem, hvilket efterlader mere end 1000 danskere uden et fly hjem

Piloterne mener ikke, at SAS-ledelsen har overholdt aftale om at hente strandede charterturister hjem. Derfor står op mod 1.500 danskere uden et fly hjem fra ferie, siger rejsebureau, der ærgrer sig over situationen.