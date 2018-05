Norwegian vil ikke opkøbes af British Airways-ejer

Det britiske luftfartsselskab International Airlines Group (IAG), der blandt andet ejer British Airways, har været i dialog med ledelsen i lavprisselskabet Norwegian om et købstilbud. Men de to selskaber har ikke kunnet blive enige.

Det skriver IAG ifølge Ritzau Finans i sit regnskab for første kvartal.

Selskabet skriver, at det nu "overvejer sine muligheder".

IAG fortalte i starten af april, at det havde købt knap fem procent af aktierne i Norwegian med henblik på at komme i dialog med det oprindeligt norske flyselskab, der har erhvervsmanden Bjørn Kjos som direktør.

International Airlines Group er blandt verdens største luftfartsselskaber. Ud over British Airways er IAG moderselskab for Aer Lingus, Iberia and Vueling.

ritzau