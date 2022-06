50 år på skinner: »Det var den helt perfekte måde at rejse på«

I 1972 myldrede unge europæere for første gang ud på kontinentets skinner med et interrailpas i hånden. Siden da har over 10 millioner været af sted. Her kan du møde dem, der var med for 50 år siden, og dem, der i år skal af sted for første gang.