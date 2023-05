Han er ankommet til Paris samme formiddag med TGV-toget fra hjemmet i Perpignan ved Middelhavet. Fra perronen på Gare de Lyon er han gået hjemmevant op ad trappen til jernbanerestauranten Le Train Bleu for at udføre et ritual.

Lammekølle, bagte hvidløg, blank gyldenbrun sauce, flødekartofler og et enkelt glas rødvin. Indtaget i andægtig stilhed.