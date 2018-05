Tibetsagen: Folketinget fik ikke afslørende lydoptagelser - ekspolitidirektør går fri

Sagen eksploderer

Derfra rullede Tibetsagen og eksploderede endelig i september, da operationsbefalingen med den ulovlige ordre efter mere end tre år forløb dukkede op på Politigården i København, og daværende justitsminister Søren Pind (V) øjeblikkeligt besluttede at nedsætte en undersøgelseskommission om sagen:

»Politiaktion 04-01 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskorteruter, og sikrer at evt. demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de heller ikke skal have mulighed for at bringe sig i en position som er synlig fra eskorten og objekter«, som den grundlovsstridige ordre var formuleret i operationsbefalingen.

Thorkild Fogde gjorde ikke noget forkert

Statsadvokaten har undersøgt forløbet om lydoptagelsen særskilt, fordi en borger anmeldte Thorkild Fogde for overtrædelse af straffeloven, fordi han ikke udleverede lydoptagelserne, da Folketinget bad om dem.

Sagen er henlagt, fordi der ikke under efterforskningen er fundet oplysninger som tyder på, at Fogde gav ordre til, at optagelserne ikke skulle udleveres, eller at afvisningen skyldtes »usaglige hensyn« hos Københavns Politi, som traf beslutningen efter samråd med Rigspolitiet og Justitsministeriet, fremgår det af statsadvokatens redegørelse tirsdag.