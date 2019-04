Urobetjent på Nørrebro i 1993: »Lad os få en gruppe frem. Så skal vi sateme udradere dem«

FOR ABONNENTER

Søren Pind og andre bægersvingende medlemmer af Venstres ungdom er på toppen ved hovedtrappen foran Christiansborg. Et år efter at danskerne stemte nej til Maastrichttraktaten, har Danmark nu sagt ja til Europa med fire forbehold, og de unge entusiaster vifter med flag og skal på værtshus. Så begynder rygtet at løbe, og det gør jeg også. Nørrebro brænder. Det er 18. maj 1993, og jeg er sammen med min kollega Thomas Uhrskov ude at dække natten for Berlingske Tidende.