Musikkens drivkraft trækker gymnasieelever frem i undervisningen, ned i historien, uden om hverdagspres og dybt ind i venskaber: »Det giver et kæmpe kick, at så mange mennesker har stået sammen om det, og at det lykkes« Man behøver ikke have flippet tøj på eller mange huller i ørerne. Det kan også være ham drengen fra idrætsklassen, hvis han har lyst til at danse. På Århus Statsgymnasium bringer musikkens drivkraft eleverne sammen om faglighed og fællesskab både i og uden for skoletiden. Og med 300 tilmeldte til dette års teaterkoncert er interessen for kreativ udfoldelse større end nogensinde før, for her er plads til alle – også selv om man bare vil bage en kage.

»Må jeg også godt låne din deodorant«, spørger en pige med brunt hår og lyserød skjorte.

En pludselig, sødlig og parfumeret lugt spreder sig hurtigt fra midten af klasselokalet, hvor to andre piger lige har stukket en spraydeo under blusen og sprøjtet armhulerne til. Der er ikke rigtig andre i rummet, der reagerer på det.

»Ah ja. Tak for lån. Så er det virkelig mandag, hva’?«, siger den ene af de to piger efter et par sprøjt og rækker deodoranten tilbage til ejerkvinden. Det er første lektion efter weekenden på Århus Statsgymnasium, og 2.a. har musik, hvor de lige om lidt skal opføre protestsange, som de har skrevet og komponeret selv. Projektet er et samarbejde mellem dansk, musik og historie, og eleverne har selv valgt, hvad de vil protestere over. En opgave, der bliver taget seriøst, når man går i musikklassen, og dermed har musik på A-niveau i sin studieretning.

»Er der tid til at spille et nummer igennem inden opførelse«, spørger en elev halvt i hast, halvt i nervøsitet musiklæreren Per Sørensen. En gruppe bøjer sig ind over bordet i en halvcirkel for at øve deres stemmer, en flok drenge taler om cue, bro, riff og ... så går den ikke længere, første band skal på. En pige med kort lyst hår, ring i næsen og store kreolerørenringe synger, mens to drenge akkompagnerer hende på guitar og cajon. Hun synger om pres for pressets skyld og de evigt overhængende lektier, mens tempoet stiger, og nummeret fader ud i en skæv og mekanisk outro, som var det ved at falde fra hinanden.

Eleverne skal efter opførelsen forklare og fremlægge den danskfaglige, musikfaglige og historiske baggrund for den sang, de har skrevet. Det er ikke særlig svært, for emnet serverede sig selv i dagligdagens travlhed: Når man kommer hjem fra skole, vil man egentlig bare gerne sove, men der er masser af ting, der stresser. Der er en intertekstuel reference til ’Man binder os på mund og hånd’, for eleverne føler sig som brikker i et spil skak. Teksten er en stærk kritik af den samtid, vi lever i og af det postmoderne stresssamfund og trækker en direkte linje til ungdomsopgøret, som klassen har haft om i historie, hvor de også har været i Den Gamle By i Aarhus for at se oprørsplakater fra 1968.

Foto: Louise Herrche Serup »Vi har måske særligt i vores klasse et ry for at være gode til at stille spørgsmål og være meget kritiske. Om det har noget med musikken eller personerne i klassen individuelt at gøre, ved jeg ikke, men vi får det tit at vide af lærerne«, siger Ole Thomassen fra 2.a. på Århus Statsgymnasium.

»Vi har måske særligt i vores klasse et ry for at være gode til at stille spørgsmål og være meget kritiske. Om det har noget med musikken eller personerne i klassen individuelt at gøre, ved jeg ikke, men vi får det tit at vide af lærerne«, siger Ole Thomassen fra 2.a. på Århus Statsgymnasium. Foto: Louise Herrche Serup

Døren ind til klasselokalet piber stille og går meget langsomt op, hvorefter en søvnig klassekammerat bliver hilst så meget velkommen fra resten af klassen, at man ikke kan lade være med at smile lidt. Det sker et par gange, mens der bliver diskuteret ækvivalenskæde til modalpunkt og fravær af dominant til tonika og en masse andre begreber, der ikke står lige klart i hukommelsen, hvis denne da nogensinde har mødt dem før. Mens første gruppe fremlægger, er stilheden så markant, at den nærmest med vilje gør opmærksom på sig selv og det opmærksomme blik, som alle trods mandag morgen-syndromet har rettet mod gruppen ved tavlen.

»Nå, så skal vi have næste hold. Det er noget med noget rock, ikke«, spørger musiklærer Per Sørensen ud i rummet.

En flok drenge tromler sig vej op til instrumenterne med et: »Jo mand! Det kommer til at larme, mand!«

»Vi har valgt at skrive et nummer, der er FOR burkaforbuddet. Ikke fordi vi selv er det, men det skulle vi da prøve«, introducerer gruppen sig selv. Hyggesnakken blandt publikum, de dæmpede stemmer, der øver til deres optræden om lidt, drengene, der har det højlydt grineren over ’Batman’s kendingsmelodi er alt sammen forsvundet: Igen er der helt stille, klassen summer af respekt, alvor og afventende tilbageholdenhed. Og så bryder helvede løs.



Musikken får flere ting til at give mening

En hardcore intro lægger stilen fra start, inden en ordentlig omgang growl vælter ud af munden på den høje lyshårede fyr bag syntheziseren, der indtil nu havde smilet sødt med sine bløde, mørke øjne. De andre drenge på guitar, bas og trommer griner til hinanden hele nummeret igennem, mens bassen pumper, trommerne halser efter, og vokalen giver associationer til Magtens Korridorer. Publikum kaster håndtegn og rokker med fødder og hoveder. Det spiller.

På den måde kommer klassen gennem danskanalyser, musikanalyser og historisk læsestof, for produktet skal ses i kontekst til det, de har lært i forløbet mellem de tre fag. Marie Borup fra 2.a. synes, at det er spændende at koble noget kreativt på noget, der kan være lidt »tungt eller kedeligt til tider«.



»Det er i hvert fald nemmere for mig at analysere noget, når der er musik koblet på. Så er det, som om det giver mere mening for mig. Jeg får en bedre forståelse for emnet, når jeg samtidig kan udfolde mig kreativt«, siger hun.

En tankegang, som Marie Borup efter alt at dømme ikke er ene om at have. En rapport fra Danske Gymnasier viser, at interessen for de kreative studieretninger som førsteprioritetsvalg er steget markant fra 2016 til 2017: fra 6,6 til 10,2 procent. Maries plan er at søge ind på konservatoriet på sigt, men samtidig var det vigtigt for hende at få en almen dannelse i mange fag.

Det styrker fællesskabet, at man har musikken til fælles, det kan man tydeligt mærke Ole Thomassen, 2.a.

»Der er mange, der tænker, at musik bare er noget med, at vi hygger og spiller lidt guitar, men at man rent faktisk kan bruge det i en kontekst, der giver mening for den undervisning, vi skal igennem – det er fedt«, siger Marie, mens næste band er i gang med at gøre klar.

»Simon, hvad har du gjort«, spørger næste bands guitarist, der tydeligvis ikke kan få lyd ud af det seksstrengede instrument.

»Jeg har slukket forstærkeren, og så har jeg lagt guitaren fra mig«, svarer denne Simon rapt i et flabet toneleje.

»Ej, det er også dårlig stil«, svarer drengene fra Simons band og griner venskabeligt, mens Simon allerede er oppe for at hjælpe den nødstedte med at finde ud af, hvorfor der stadig ikke kommer nogen lyd ud af forstærkeren.

Musikken gør, at der altid er meget at snakke om, fortæller Marie Borup og hendes klassekammerat Ole Thomassen. De bruger musikken som drivkraft i skolen, ja, i gymnasiet i det hele taget.

»Det styrker fællesskabet, at man har musikken til fælles, det kan man tydeligt mærke. Og sammenlignet med andre tværfaglige forløb, vi har haft, så synes jeg helt klart, at det her har været overraskende positivt. Det synes jeg også, at man kan mærke på lærerne. Det er, som om vi har fået noget andet ud af det her forløb, netop fordi musikken har været med som den her drivkraft«, siger Ole Thomassen.

»Musikken kan være til stede mange flere steder, end man tror, og det er meget bekræftende, når man nu har valgt det. Så man får bevist, at man ikke bare har valgt musik, fordi det er noget kreativt, og man godt kan lide det, men at det også kan bruges til noget«, tilføjer han.

Hvordan man tackler 300 tilmeldinger, når 150 er normalen

De to musiklektioner er ved at lakke mod enden. Et par piger sidder og snakker om, hvorvidt de nu har den ene eller den anden tid til eftermiddagens teaterkoncertaudition.



»Birgit kommer også«, siger den ene.

»Ej, lad nu være med at gøre det værre, end det er!«, siger den anden og hentyder til, at der ud over musiklæreren Birgit allerede sidder de tre elever, som er ankerkvinder for teaterkoncerten. Pigerne bliver enige om, at det nok skal gå. De vil jo gerne være med i den teaterkoncert, og det er jo fuldstændig ligesom det her, de lige har gjort. Næsten, i hvert fald.

Og netop indstillingen, at man ikke lader sig skræmme af risikoen for at fejle eller dumme sig oplever lektor Dorthe Antonsen som et af musikklassernes kendetegn. Hun har været lærer siden 1979, er studievejleder og underviser i dansk og idræt på Århus Statsgymnasium. Dorthe Antonsen mener, at det er en gave at have musikklasserne.



»I musikklassernes studieretning er der et kreativt omdrejningspunkt. De er vant til at improvisere, spille sammen, komme ud i situationer, som de måske ikke kender, og alligevel redde sig i land. Der er ikke noget endeligt facit, og kroppen er hele tiden med. At arbejde på den måde meget af tiden i sit studieretningsfag, tror jeg, smitter af på den måde, man går til andre fag på«, siger hun.

Foto: Louise Herrche Serup »Går ind på Ludus / Får en helt anden modus / Pres på mine skuldre / Det' som de ønsker jeg smuldrer«, lyder noget af teksten i morgenens første protestsang 'Pres for presset'. Sang, guitar og cajon kredser om omkvædet: »Besked på at leve for den store fremtid / Mister samme tid troen på vor samtid«.

»Går ind på Ludus / Får en helt anden modus / Pres på mine skuldre / Det' som de ønsker jeg smuldrer«, lyder noget af teksten i morgenens første protestsang 'Pres for presset'. Sang, guitar og cajon kredser om omkvædet: »Besked på at leve for den store fremtid / Mister samme tid troen på vor samtid«. Foto: Louise Herrche Serup

Dorthe Antonsen oplever, at musikklassernes tilgang til danskfaget sker på en anden måde end andre klasser.

»Når jeg foreslår remedialisering af en folkevise til en rap, så vil der være klasser, der synes, at det er for mærkeligt, det gider vi ikke, og det kan vi slet ikke. Hvor en musikklasse i mange tilfælde vil tænke, nå, det er da sjovt, det er da noget andet«.

Eleverne er også med på den, hvis hun beder dem tegne ’Liljen og dugdråben’ eller bruge legoklodser til fortolkning af en novelle.

»Jeg tror, at de møder det mere åbent og går mere ind i det, fordi de også er vant til at være på og performe. De er ikke så bange for at dumme sig. Og det løfter jo meget mit fag, at det ikke er farligt«, siger Dorthe Antonsen og understreger, at musikkens rolle på gymnasiet også giver et fællesskab, der ikke blot har betydning for den enkelte klasse, men alle årgange på skolen.

Et fællesskab, der denne eftermiddag sender sine lange fangarme ud, når de første sangauditions til årets teaterkoncert afholdes. Den næste halvanden uges tid i lokale 201 kommer både sangere, bands og skuespillere gennem auditiontromlen. Der er årligt altid enten musical eller teaterkoncert på Århus Statsgymnasium, og normalt plejer omkring 150 elever at deltage. Dette år har ankerkvinderne – Bita Elise Tahmasbyrad Hansen, Leah Maria Finnerup Juel og Tine Cecilie Mikkelsen – fået 300 tilmeldinger, så de står over for en noget anden udfordring end normalt.



»Vi havde nok frygtet, at der ikke ville være så mange, der tilmeldte sig, for 1.g-klasserne har jo ikke deres endelige klasser endnu, så de er stadig lidt shaky på, hvad det er, de går op i, og hvilket fællesskab de gerne vil være en del af. Men vi ville gerne tilbyde dem det her fællesskab, så vi har været rundt i alle klasser og virkelig sælge os selv og den her teaterkoncert«, siger Tine Cecilie Mikkelsen.



Teaterkoncerten er elevstyret, men det er ikke nødvendigvis musikklassen, der skal stå for det. Det er ideen, der tæller. De tre piger, der alle går i 3.g. og har været med til musical og teaterkoncert alle de andre år, blev hurtigt og tidligt så opslugt af deres idé, at den også gik rent ind hos rektor Dorte Fristrup, der derfor gav pigerne styringen for dette års opsætning.

Teater-koncerten er en meget nem måde at tage del i noget stort på gymnasiet Leah Maria Finnerup Juel, elev

»Noget af det, som vi har været gode til at lægge vægt på, er, at det er for alle, og at vejen hen til det ikke er megalang, for der er ingen sindssyge ting, man skal igennem for at komme med. Teaterkoncerten er en meget nem måde at tage del i noget stort på gymnasiet – noget, de nye 1.g’ere måske har siddet og kigget på, inden de startede. Eller som 2.g’erne har siddet og kigget på sidste år og tænkt: årh, de ser virkelig ud til at have det sjovt«, siger Leah Maria Finnerup Juel.

»Jeg ved i hvert fald, at mange af de venskaber, som jeg har fundet på tværs af klasser og årgange, er nogle, som jeg har fået gennem for eksempel teaterkoncert eller kor«, tilføjer hun.