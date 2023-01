De har følt sig misforstået hele livet. Men på en særlig gymnasielinje blomstrer de unge og deres skoleglæde igen

Unge med særlige behov har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men i de rette rammer, med dedikerede lærere, der forstår deres diagnoser og kan tilrettelægge undervisningen efter det, lykkes det. Til altafgørende glæde hos den enkelte elev – og for Danmark som samfund, for 40 procent af de omkring 46.000 unge, der ikke har en uddannelse eller et job, har et handikap.