Efter en byge af afslag og et vredt læserbrev fik Oliver Olsen og vennerne fra Sydhavnen deres drømmepraktikplads Hvad gør man, hvis man gerne vil i praktik, men ikke kender nogen advokater, journalister eller forretningsfolk? På Bavnehøj Skole skrev lærer Vibeke Greby Schmidt et indigneret læserbrev.

Glaselevatoren skyder mod højderne i Deloittes domicil på Islands Brygge i København.

Oliver Olsen er spændt. Han er 14 år gammel, går på Bavnehøj Skole i Københavns Sydhavn, men i denne uge er han inviteret indenfor i praktik hos en stor konsulentvirksomhed.

Hvis man spørger Oliver Olsen, hvad han gerne vil arbejde med som voksen, svarer han uden tøven: »Managementkonsulent«.

Lige nu er han på vej op på Deloittes øverste etage med udsigt over byens tårne og Øresund i baggrunden. Det er her, virksomhedens konsulenter inviterer de store kunder op. Han skal fremlægge sit arbejde for en af koncernens indehavere, partneren Thomas Andersen.

»Jeg er ret spændt. Han har en høj position i firmaet, og jeg vil gerne gøre det godt«, siger Oliver Olsen.

»Han har også ry for at være lidt tough«, siger konsulenten Maria Steffensen let drillende. Det er hende, der har arrangeret skolepraktikken hos Deloitte for Oliver Olsen.

Han har sorte bukser på, mørke Nike-sko og en upåklageligt nystrøget hvid skjorte. Den har hans mormor strøget. Oliver Olsen har boet hos sin mormor hjemme i Sydhavnen siden morens død for tre år siden.

De går ud af elevatoren, forbi de kunstudsmykkede vægge og hen til de store glaspartier med frit udsyn til Vor Frelser Kirke, Christiansborg og Børsen. Oliver Olsen sætter sig i Arne Jacobsens Ægget og bladrer sin præsentation igennem en sidste gang. Han skal forklare Thomas Andersen, hvordan Deloitte kan strømline processen, når virksomheden afgiver tilbud til kunderne.

Nu kommer partneren. En adræt mand iført skræddersyet mørkt jakkesæt og med næsten 25 års erfaring i konsulentbranchen.

indstil lærer Politikens Undervisningspris Oliver Olsens lærer Vibeke Greby Schmidt er en af foreløbig mere end 950 lærere, der er indstillet til Politikens Undervisningspris. Lærere i grundskolen, på gymnasierne og på erhvervsskolerne kan indstilles frem til onsdag 4. april på politiken.dk/indstil. Vis mere

Langt fra Sydhavnen

Der er godt to kilometer i fugleflugt over havneløbet i København mellem Bavnehøj Skole i Sydhavnen og Deloittes hovedkvarter på Islands Brygge.

Men for eleverne på Bavnehøj Skole er det en anden verden. Et fåtal af deres forældre har længere videregående uddannelser. En del modtager kontanthjælp, mange er enlige forsørgere, og koncentrationen af indvandrerfamilier er høj.

Der bor nok ikke så mange advokater i Sydhavnen, så skal vi måske til Teglholmen Camille Jensen, skoleelev

Selv om eleverne ofte har haft en ganske udmærket opvækst, er de meget bevidste om områdets sociale status, og den bevidsthed er kun blevet skærpet i løbet af det seneste års tid.

Oliver Olsen, Camille Jensen og Ahmad al-Zawydee har store forventninger til den uges praktik, som eleverne i 8. klasse skal i, men hvordan får man sin fod indenfor, når man ikke kender nogen advokater, journalister eller forretningsfolk? Eller bare kender nogen, der kender nogen?

»Jeg startede med at søge i august. Jeg tror, jeg har sendt 50 ansøgninger. Men min mail var bare fyldt med ’nej, desværre’. Nogle svarede også, at man skulle kende nogen i firmaet for at komme ind«, siger Camille Jensen.

Hun vil gerne være advokat og allerhelst offentlig anklager.

»Min mor kender ikke lige nogen advokater, hun arbejder som sygeplejerske på et plejehjem, og jeg kender heller ikke nogen. Så det var virkelig, virkelig, virkelig svært at få noget. Der bor nok ikke så mange advokater i Sydhavnen, så skal vi måske til Teglholmen«, siger Camille Jensen og laver en pegende bevægelser med armen bagover mod nabokvarteret med de store glasfacader ved havnefronten.

Her i klasselokalet i Bavnehøj Skoles rødmurede bygninger en uge inden praktikken kan Oliver Olsen fortælle nogenlunde samme historie. Han har et godt liv i hjemmet med sin mormor, men kontaktfladen uden for Sydhavnen er begrænset. »Jeg synes, at det er ærgerligt, at man på grund af sin opvækst og der, hvor man kommer fra, bliver afskåret fra muligheder. Jeg synes, at vi skal have en lige så fair chance som dem, der kommer fra andre kvarterer«, siger Oliver Olsen.

Eleverne ved godt, at deres lykke ikke er gjort med en uges skolepraktik i et af byens store advokat- eller konsulenthuse. Men som Camille Jensen siger:

»Selv om halvdelen efter en uge i praktik måske kommer tilbage og siger, at det skulle vi måske ikke være alligevel, er det en mulighed for os for at komme ind et sted, som vi slet ikke kendte til før«.

Oliver Olsen. Efter endnu en dag i praktik som konsulent går turen hjem til Sydhavnen.

Oliver Olsen. Efter endnu en dag i praktik som konsulent går turen hjem til Sydhavnen.

Fra 4 i matematik til 12

Der ligger et længere forløb til grund for, at eleverne i 8. klasse på Bavnehøj Skole overhovedet gør sig så konkrete tanker om, hvad de godt kunne tænke sig at være som voksne.

Da deres lærer Vibeke Greby Schmidt kom til skolen for et par år siden, var det med den indstilling, at børn har gavn af konkrete mål for fremtiden. Især hvis de, som det ofte er tilfældet i Sydhavnen, ikke kan spejle sig i en lektorfar eller lægemor.

»Det er lige meget, hvad man vil være. Bare man har en eller anden stjerne at gå efter. Det betyder jo ikke, at man så ikke kan skifte mening senere«, siger Vibeke Greby Schmidt.

Hun inviterede i marts sidste år 35 mennesker fra sin bekendtskabskreds ind på skolen og ’parrede’ dem i fire timer med hver sin elev. Oliver Olsen blev sat sammen med en advokat, og Camille Jensen sparede med en af lærerens bekendte, der er uddannet fra Copenhagen Business School (CBS).

Det satte tankerne i gang hos eleverne.

»Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge matematik til, men jeg er ret interesseret i den finansielle sektor. Jeg kan godt lide at tjekke aktiekurser«, siger Oliver Olsen. »Vi talte om, at konsulent kunne være en mulighed, og der skal du kunne se på statistik og indtægter og udgifter. Han gav mig en mening med at lægge mere arbejde i matematik. Før fik jeg 4 eller 7, nu får jeg 10 og 12 i matematik«.