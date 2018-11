Danske Skoleelevers formand om fravær: For mange vikarer giver fravær og en masse uro

Det ser ud til, at danske skoleelever har en pjækkekultur?

»Ja. Grundlæggende tror jeg, det er, fordi skolelivet ikke er sjovt nok. Hvis man ikke synes, det er sjovt at gå i skole, får vi en dårlig pjækkekultur«.

Hvad er den vigtigste grund til, at skoleelevernes fravær er steget?

»At eleverne har mindre lyst til at komme i skole. Fordi det ikke er motiverende nok. Vi blev lovet en spændende og varieret skoledag, men det har vi ikke fået. Vi fik ellers en skolereform, der indeholder en masse elementer som den åbne skole, den understøttende undervisning og elevinddragelsen, men det har ikke virket i praksis«.

Sagen kort Folkeskoleelevers fravær Hvem? Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever. Hvad? Nye tal viser, at folkeskoleelevernes fravær er steget. Hvorfor? Gennemsnitligt var folkeskoleeleverne væk fra skolen 12 dage ud af 200 skoledage i skoleåret 2017/2018. Det er en dag mere end i skoleåret tre år tidligere. Op mod hver femte har så højt fravær, at det skaber stor bekymring hos både skoleledere, forældre, kommuner og undervisningsministeren.

Fraværet er højest i udskolingen, fra 7. klasse. Hvorfor tager de store elever ikke selv ansvar for at komme i skole?

»Jeg tror, det handler om, at det er i udskolingen, man bliver mest skoletræt og får mindst lyst til at komme i skole«.

Har forældrene et ansvar også for de store børns skolegang?

»Forældres ansvar holder ikke op, mens børn går i grundskolen fra 0. til 10. klasse. Når eleverne går i udskolingen, har forældrene stadig ansvar«.

Er der forældre, som forsømmer det ansvar?

»Ja«.

Noget fravær er langtidsfravær, som nogle gange skyldes problemer i hjemmet, stress eller angst. Hvad kan man gøre for at mindske den type fravær?

»Hvis der fandtes én ting, man kunne gøre, så havde vi gjort det. Det er et komplekst problem. Man skal se på kedsomhed, der er en mild form for mistrivsel. Man skal se på undervisningen og på klassemiljøet. Det kan være små detaljer i hverdagen, som gør, at skoleelever bliver pressede og på længere sigt bliver psykisk syge og ikke har mulighed for at komme i skole, selv om de måske gerne ville«.

Bliver nogle elever hjemme, fordi de føler sig mobbede i skolen?

»Ja, og det skal vi have gjort noget ved. Det er helt grotesk, at det stadig står på, når vi har gjort så meget for at forhindre det. Sidste år blev der indført en ny mobbelov og et klagenævn på baggrund af et forslag fra Danske Skoleelever. Men der er stadig folkeskoler, som ikke har lagt en mobbestrategi, og det er bare ikke godt nok. Jeg synes, det er uhyggeligt, at elever bliver mobbet af andre elever«.

Hvad er elevernes ansvar for et godt fællesskab i klassen?

»Man har et stort ansvar for hinanden. For at alle trives og har det godt i klassen. Jeg tror, vi skal passe på med at give mobberne horn i panden, for det er dem, der har allermest brug for en krammer. Det er dem, vi skal holde allermest øje med og hjælpe. Vi skal sætte ind, før skaden sker. Det gør man ved at hive fat i mobberen«.

Sjællandske elever har højere fravær end jyske og fynske. Har jyder og fynboer en bedre arbejdsmoral?

»Det ved jeg ikke, men de har helt klart stærkere lokalsamfund omkring skolerne. Det kan vi se, når vi taler om den åbne skole, hvor man inddrager lokalsamfundet. På Sjælland er man ikke helt så god til at hive virksomheder og foreninger ind i skoledagen. Så jeg tror, man er bedre til at se skolen som et fælles ansvar i Jylland og på Fyn, end man er på Sjælland«.

Hvad betyder det for elevernes fravær, at mange skoler er nødt til at bruge vikarer?

»Rigtig meget. Mange steder, hvor fraværet er højt, er der stor udskiftning i personalet og mange vikarer. Det giver en masse uro, når eleverne ikke har en fast lærer til at skabe tryghed og holde fast i skoledagens skemalagte rammer. Det optimale er, at ens lærer er der, men en gang imellem kan det være et frisk pust, hvis man har en vikar, som er en engageret lærerstuderende. Det er i hvert fald meget bedre end at få en vikar, der lige er blevet færdig med gymnasiet. Vi er nødt til at få et bedre samarbejde mellem skolerne og læreruddannelserne. Som det er lige nu, er læreruddannelsen slet ikke praktisk nok. Alt for mange nyuddannede lærere får et chok, når de kommer ud i virkeligheden«.