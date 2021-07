OL-døgnet: De danske håndboldherrer vinder over hævntørstige egyptere i et tæt opgør

Håndbold. Nikolaj Jacobsens tropper startede i problemer mod Egypten, hvor Danmark var bagud 15-14 ved pausen. Men til sidst kom de danske håndboldherrer for alvor tilbage, og så kunne Egypten ikke stille meget op, selvom de kæmpede til det sidste. Med sejren på 32-27 er Danmarks håndboldherrer fortsat ubesejrede ved OL. Særligt Mathias Gidsel var flyvende i kampen, hvor han scorede otte mål.

Skydning. Jesper Hansen er klar til OL-finalen efter omskydning i kvalifikationen. OL-finalen skydes omkring 8.50 i dag. Danskeren missede ellers tre lerduer søndag, og det så ud til, at drømmen om finaledeltagelse hang i en tynd tråd. Men flere af de foranliggende faldt sammen, da de sidste to kvalifikationsrunder skulle afvikles. Jesper Hansen var i omskydning om de tre sidste finalepladser med seks andre. Og det endte altså med, at danskeren sneg sig med i finalen på yderste mandat. I finalen nulstilles tabellen, så alle har chancer for medaljer.