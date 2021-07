OL-døgnet: Den første danske medalje er hjemme

Skydning. Danmarks første medalje ved OL i Tokyo er sikret. Skeetskytten Jesper Hansen vinder sølv med 55 point efter amerikanske Vincent Hancock, som vandt sikkert med 59 point. Danskeren havde den laveste rangering fra kvalifikationen, hvorfor han var tvunget til at have flere fuldtræffere end sine konkurrenter, hvis han skulle undgå eliminering i finalen. Efter de første 20 skud havde han kæmpet sig til en fjerdeplads, og i den næste serie skød danskeren fejlfrit, hvilket bragte ham på en delt førsteplads. Der kom ikke for alvor spænding om guldet, for Vincent Hancock var sikkerheden selv. Men Jesper Hansen var stadig en lykkelig mand, da han sikrede sin første olympiske medalje.

Håndbold. Nikolaj Jacobsens tropper startede i problemer mod Egypten, hvor Danmark var bagud 15-14 ved pausen. Men til sidst kom de danske håndboldherrer for alvor tilbage, og så kunne Egypten ikke stille meget op, selvom de kæmpede til det sidste. Med sejren på 32-27 er Danmarks håndboldherrer fortsat ubesejrede ved OL. Særligt Mathias Gidsel var flyvende i kampen med sine finter og lette føder, som førte til otte mål.