OL-døgnet: Herredoublen knuser modstandere

Badminton. Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen havde absolut ingen problemer med at sikre sig videre adgang i turneringen, da de spillede mod Godwin Olofua og Anuoluwapo Juwon Opeyori fra Nigeria. Danskerne vandt 21-7, 21-10, og dermed er de klar til kvartfinalen.

Skydning. Danmarks første medalje ved OL i Tokyo er sikret. Skeetskytten Jesper Hansen vinder sølv med 55 point efter amerikanske Vincent Hancock, som vandt sikkert med 59 point. Danskeren havde den laveste rangering fra kvalifikationen, hvorfor han var tvunget til at have flere fuldtræffere end sine konkurrenter, hvis han skulle undgå eliminering i finalen. Efter de første 20 skud havde han kæmpet sig til en fjerdeplads, og i den næste serie skød danskeren fejlfrit, hvilket bragte ham på en delt førsteplads. Der kom ikke for alvor spænding om guldet, for Vincent Hancock var sikkerheden selv. Men Jesper Hansen var stadig en lykkelig mand, da han sikrede sin første olympiske medalje.