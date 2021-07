Mens du sov: Nordmændene tager fra i den nordiske kamp med første guldmedalje

Triatlon. Han lagde sig ned, kastede lidt op og måtte så have hjælp. Umiddelbart så det skidt ud, men alt var godt, for den norske triatlet Kristian Blummenfelt havde netop krydset målstregen som vinder at den olympiske konkurrence. Dermed vandt han årets første OL-guld til Norge, der indtil videre er det eneste nordiske land med en medalje.

»Jeg har selv sagt det tydeligt, før jeg kom til Tokyo: Jeg ville have en medalje, og jeg ville helst have guld. Alt andet havde været skuffende. Jeg forventer virkelig meget af mig selv, så jeg er ekstremt lettet over at have medaljen om halsen nu«, sagde Kristian Blummenfelt.