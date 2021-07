OL-døgnet: Ruslands mænd vinder knebent gymnasternes holdfinale

Gymnastik. Det blev Rusland, der løb med guldet i mændenes holdgymnastik-finale mandag aften japansk tid. Russerne lykkedes lige netop at holde sig foran Japan og Kina, selv om Nikita Nagornyy signalerede et lidt anderledes syn på sagen. »Alle her på holdet fortjener denne guldmedalje, og jeg vidste hele tiden, at vi ville vinde. Finalen understregede bare vores høje niveau«, siger den russiske gymnast ifølge AP. Det russiske hold sluttede med scoren 262.500 foran Japan med 262.397 og Kina med 261.8934.

Badminton. Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen havde absolut ingen problemer med at sikre sig videre adgang i turneringen, da de spillede mod Godwin Olofua og Anuoluwapo Juwon Opeyori fra Nigeria. Danskerne vandt 21-7, 21-10, og dermed er de klar til kvartfinalen.